Özcan Deniz'den Endişelendiren Sözler: “Bir Daha Beni Göremeyebilirsiniz”

Özcan Deniz sahnede yaptığı açıklamayla hayranlarını korkuttu: “Bir daha beni göremeyebilirsiniz.” Müziği bırakıyor mu sorusu gündeme geldi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2025 17:52

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, İstanbul’daki konserinde yaptığı açıklamalarla hayranlarını korkuttu. Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Deniz, “Bir daha beni göremeyebilirsiniz” diyerek sahnede adeta veda konuşması yaptı.

Aile Krizi Sonrası Duygusal Açıklama

Son dönemde ağabeyi Ercan Deniz ile parasal kriz yaşayan ünlü sanatçının, bu olaylar sonrası eşi Samar Dadgar’a kadar uzanan tartışmalar nedeniyle zor günler geçirdiği biliniyor. Hatta iki kardeş karşılıklı olarak mahkemeden koruma talebinde bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından sahneye çıkan Özcan Deniz, duygusal sözleriyle dikkat çekti.

Sahnedeki Veda Konuşması

30 yıllık müzik kariyerinde sayısız hit parçaya imza atan şarkıcı, sahne ortasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Hayat beni istemediğim bir yere sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim.”

“Müziği Bırakıyor mu?” Sorusu Gündeme Geldi

Bu açıklamalar sonrası hayranları büyük endişe yaşarken, sosyal medyada “Özcan Deniz müziği bırakıyor mu?” soruları hızla gündeme oturdu. Ünlü şarkıcının sahnedeki gözyaşları da dikkatlerden kaçmadı.

Ailesiyle yaşadığı kriz nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Özcan Deniz’in önümüzdeki dönemde nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

