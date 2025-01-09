Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialara ID İletişim'den yalanlama geldi. İD İletişim'in paylaşımının ardından sektördeki pek çok isimde konuyla ilgili paylaşım yaparak Serenay Sarıkaya'ya destek oldu. Bu isimlerden birisi de Bergüzar Korel'di. ID İletişim'in paylaşımını sayfasında yayınlayan Korel, "Nerede kadın dayanışması?" diye sordu.





FARAH ZEYNEP ABDULLAH: BÜTÜN KADINLAR EŞİT AMA BAZILARI DAHA EŞİT



Bergüzar Korel'in bu paylaşımınından kısa bir süre sonra Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından şunları yazdı:



"Kadın dayanışması ha! Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir. Arkadaşlar şaka maka hönkürtmeyin."







Farah Zeynep Abdullah'ın bu sözlerinin "Nerede kadın dayanışması?" diye soran Bergüzar Korel'e gönderme olduğu öne sürüldü.

