Oregon filminin galasına ünlü akını

Sinema tarihinde ses getirmiş birçok güçlü filme ve senaryoya katkı sağlamış Ümit Ünal, tiyatro sahnesindeki başarılı kariyerinden sonra ilk yönetmenlik deneyimiyle merak uyandıran Kerem Ayan ve izleyicinin beğenisini kazanan yapımlarda imzası bulunan Muzaffer Yıldırım yapımcılığında hayata geçirilen Oregon filminin galası Türkiye’nin iş ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı bir organizasyonla gerçekleşti.

80’li yılların toplumsal yaşamından insan panoramaları sunan Oregon filmi dinamik hikayesi, alışılmamış olay örgüsü ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi gördü. Döneme dair kostümler ve nostaljik dekorlar ile harmanlanmış film izleyenleri büyülerken taşıdığı mizah ögeleriyle neşeli anlara imza attı.

Sadece sinemalarda vizyona giren filmde Aslı İnandık, Serkan Çayoğlu, Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nazlı Bulum, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Burcu Biricik, Fırat Çelik, Onur Gürçay, Billur Melis Koç, Melisa Doğu ve Zihni Göktay ile Nevra Serezli rol alıyor. Bir ‘müzik kaseti’ hikayesi etrafında şekillenen ve izleyiciyi alışılmamış bir olay örgüsü içerisine çeken dinamik kurgusuyla Oregon, NuLook

Production yapımcılığında 28 Nisan’da vizyonda.

İşte galadan kareler: