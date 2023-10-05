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Önceden nohut ıslatma derdine son! Bu püf noktası sayesinde lokum gibi nohut pişirin

Nohut, Türk mutfağının vazgeçilmez bir bileşenidir. Hem besin değeri yüksek hem de lezzetli. Ancak nohut yemeği sofraya geldiğinde sert kalma gibi sürprizler yapabilir. Bunu önlemek için bir gece önceden suda bekletilen nohut bu sebeple oldukça zahmetli. Ancak bu püf noktası sayesinde hiç beklemeden lokum gibi nohut pişirmeniz mümkün.

Önceden nohut ıslatma derdine son! Bu püf noktası sayesinde lokum gibi nohut pişirin
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-10-2023 18:02

Nohut, Türk mutfağında yer bulduğu kadar beslenmemizde de önemli bir yere sahiptir. Farklı yemeklerde, salatalarda veya çorbalarında sıkça kullanılır. Bu kullanımının yanı sıra sağlık açısından da birçok faydası vardır.

Nohutun Faydaları

  • Protein Kaynağı: Nohut, bitkisel proteinlerle doludur. 100 gramında 19 gram protein bulunur, bu da günlük ihtiyacımızın yaklaşık %30'unu karşılar.

  • Mineral Deposu: Nohutta magnezyum, potasyum ve demir gibi önemli mineraller mevcuttur.

  • Dengeli Beslenme: Lif bakımından zengin olan nohut, kan şekerini dengeler, kabızlık sorununa iyi gelir ve kilo verme sürecini destekler.

  • Gluten Hassasiyeti: Gluten intoleransı olanlar için nohut, mükemmel bir alternatiftir.

  • Kalp Dostu: Kolesterol içermeyen nohut, aynı zamanda çoklu doymamış yağların kaynağıdır, bu da kalp hastalığı riskini azaltır.

Nohut Nasıl Pişirilir?

Nohutun doğru pişirilmesi, lezzetli ve sağlıklı bir yemek için önemlidir. Direkt kullanılamayan nohutun haşlanmasında bazı püf noktalarını bilmek, nohutun hem yumuşacık olmasını hem de kabuklarının atılmadan korunmasını sağlar.

Sonuç olarak, nohut, hem lezzetiyle hem de sağlık faydalarıyla mutfaklarımızın olmazsa olmazlarından. Fakat en iyi sonucu alabilmek için nohutun nasıl pişirilmesi gerektiğini bilmek gerekir.

Nohut pişirme süreci, genellikle uzun sürer. Fakat sizi şaşırtacak pratik bir yöntemle nohutunuzu kısa sürede pişirebilirsiniz. Ya da klasik yolu tercih ederek bekleyebilirsiniz. İşte her iki yöntem.

Suda Bekletmeden Hızlı ve Pratik Nohut Pişirme Tekniği

Zamanınız kısıtlı ve nohutları önceden ıslatmayı unuttunuz mu? Endişelenmeyin, bu teknik tam size göre.

  1. Nohutları iyice yıkayıp tencereye alın.
  2. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve nohutları 1 saat boyunca kaynatın.
  3. Kaynama süreci bittiğinde ocağın altını kapatın ve tencereye 1 kase buz ekleyin.

İşte bu kadar basit! Bu yöntemle nohutlarınızı hızla pişirebilir ve lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz.

Klasik Nohut Pişirme Yöntemi

Eğer zamanınız varsa ve nohutunuzun daha otantik bir lezzetle pişmesini istiyorsanız, klasik yöntemi tercih edebilirsiniz.

  1. Pişireceğiniz nohut miktarını bol suyla yıkayın.
  2. Nohutları bir tencereye alın ve üzerine ılık su ekleyin. Kapağını kapatıp 1 gece bekletin.
  3. Ertesi gün nohutları, düdüklü tencerede yaklaşık 30 dakika pişirin.

Bu yöntemle nohutlarınız hem yumuşacık olacak hem de doğal lezzetini koruyacaktır.

Sonuç olarak, hangi yöntemi tercih ederseniz edin, nohut pişirme süreci her iki yöntemde de oldukça basit ve lezzetli sonuçlar veriyor. Afiyet olsun.

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