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Gecce Magazin Haberleri

Önce şarkısını söyledi sonra kitabını çıkardı: Zorla Güzellik Olur

Güzellik sektörünün önde gelen ismi Neslim Güngen, “Zorla Güzellik Olur” şarkısının ardından aynı isimli bir kitap yazdı. Türkiye genelinde 100’e yakın şubesi bulunan Güngen, kitabında iş hayatında başarıya giden yolları anlattı.

Önce şarkısını söyledi sonra kitabını çıkardı: Zorla Güzellik Olur
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 25-10-2022 18:02

Kendi adını taşıyan güzellik merkezi zincirini giderek büyüten ve Türkiye genelinde 100’e yakın şubeye ulaşan Neslim Güngen, sektördeki 23 yıllık tecrübesinden yola çıkarak kitap yazdı. “Zorla Güzellik Olur” adlı şarkısıyla beğeni toplayan Güngen, kitabına da aynı ismi verdi.

800 BİN LİRA BORÇTAN GÜZELLİK İMPARATORLUĞUNA

Neslim Güngen’in bundan tam 23 yıl önce 800 bin lira kredi borcu vardı. Borcunu ödeyebilmek amacıyla kalıcı makyaj eğitimleri vermeye başlayan Güngen, sektörde kısa sürede büyük başarı elde etti ve adeta kendi imparatorluğunu kurdu. Yurt dışında da yatırımlar yapan iş kadınının güzellik merkezlerinin değeri bugün 18 milyon dolar civarında.

KİTABIN GELİRİNİ KADINLAR İÇİN BAĞIŞLAYACAK

Neslim Güngen, “Zorla Güzellik Olur” kitabında iş hayatında başarıya giden yolları anlattı. Güngen, kitaptan elde edeceği geliri kadınlar yararına kullanılması için bir vakfa bağışlayacak. Otobiyografik öğeler de içeren “Zorla Güzellik Olur”un misyonu da kadınlara ilham vermek

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