Ömer dizisinden ayrıldı, soluğu Alpler'de aldı! Ünlü oyuncunun macera dolu pozları olay oldu!

Özgür Daniel Foster, en son "Ömer" dizisinde izleyici karşısına çıktıktan sonra 2024'ü Fransa Alpleri'nde karşıladı. İşte detaylar...

Ömer dizisinden ayrıldı, soluğu Alpler'de aldı! Ünlü oyuncunun macera dolu pozları olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 10:14

Ünlü oyuncu Özgür Daniel Foster, 2024'ü Fransa Alpleri'nde geçirerek küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu yelken, kitesurf, kayak gibi alternatif sporlara olan sevgisini sürdürdü.

"Ömer" dizisinden ayrıldıktan sonra bir dinlenme arası alarak yakın arkadaşı Alya ve menajeri Mert Siliv ile birlikte Fransa'ya kayak tatiline gitti.

Fransa'da büyük ilgi gören yakışıklı oyuncu, tatil dönüşü Miami'de bir ödül törenine katılacağını ve hemen ardından 2024 için hazırladığı büyük bir sürprizi duyuracağını açıkladı. Tiyatro sahnesinde izleyicilerle buluşacak olan Foster, oyunla ilgili detayları yakında paylaşacağını belirtti.

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