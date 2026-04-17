Okul Saldırıları Sonrası Ekranlarda Deprem: Yeraltı Dizisi Yayından mı Kaldırıldı?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları sonrası toplumsal hassasiyet en üst seviyeye çıkarken, televizyon ekranlarındaki şiddet içerikli yapımlara yönelik sert eleştiriler somut adımlara dönüşmeye başladı. NOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi "Yeraltı" hakkında ortaya atılan yayından kaldırılma iddiası, medya ve siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı: "Yeraltı Artık Yayınlanmayacak"

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çarpıcı açıklamayla dizinin akıbetine dair bombayı patlattı. Kütahyalı, dizinin çocukları silah kullanımına özendirdiğini ve suç örgütlerini meşrulaştırdığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"NOW TV’de çocukları silah kullanmaya teşvik eden, mafya örgütlerinin karizmatik ve devlet kurumlarının yancı gibi gösterildiği ‘Yeraltı’ adlı Fatih Aksoy dizisi artık yayınlanmayacak. Devlet yetkilisi olmayan hiçbir kişinin silah kullanma hakkı yoktur."

Kütahyalı ayrıca, bundan sonra mafya ve çete figürlerini karizmatik gösteren yapımlara devletin "ağır bedel ödeteceğini" de iddialarına ekledi.

Bahçeli’nin Tebrik Ettiği Dizi Tartışmaların Odağında

"Yeraltı" dizisi, sadece içeriğiyle değil, siyasi figürlerle olan bağıyla da gündemdeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli, dizide "Bozkurt Hanoğlu" (Bozo) karakterine hayat veren başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’nu bizzat arayarak performansından dolayı tebrik etmişti. Bahçeli’nin beğenisini kazanan bir yapımın, toplumsal şiddet tartışmaları ekseninde yayından kaldırıldığı iddiası, kararın arkasındaki dinamiklerin karmaşıklığını gözler önüne seriyor.

Fenomen Diziler Yayın Akışından Çıkarıldı

Hafta boyunca "Eşref Rüya" ve "Yeraltı" gibi aksiyon dozu yüksek dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi, "sansür mü yoksa hassasiyet mi?" sorularını beraberinde getirdi. Kanal yönetimlerinden henüz resmi bir "final" açıklaması gelmese de, dizilerin yayınlanmaması iddiaları güçlendiriyor. İzleyiciler, özellikle okul saldırıları sonrası artan denetimlerin kalıcı bir yayın politikasına dönüşüp dönüşmeyeceğini merakla bekliyor.