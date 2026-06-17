Eski Dostlar Düşman Oldu! Seda Sayan Ve Gülben Ergen'in "Estetik" Düellosu!

Seda Sayan ve Gülben Ergen arasında cimri ve estetik kavgası çıktı!

Eski Dostlar Düşman Oldu! Seda Sayan Ve Gülben Ergen'in
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2026 11:00

Magazin dünyasının iki dev ismi eski dostlar Seda Sayan ve Gülben Ergen arasında sular durulmuyor. Seda Sayan'ın bir röportajda Gülben Ergen için "Cimridir" ithamında bulunması fitili ateşleyen ilk kıvılcım oldu. Bu açıklamaya çok sinirlenen Ergen jet hızıyla karşılık verirken tartışma kısa sürede "kim ne kadar estetik yaptırdı" polemiğine evrildi. İkilinin birbirlerine karşı kullandığı sert ve iğneleyici ifadeler magazin kulislerine bomba gibi düştü.

Seda Sayan, Gülben Ergen için "Cimridir" dedi. Ortalık karıştı. Ergen'den "Atma" diye karşılık geldi… "Sen bana ne aldın?" diye soran Gülben Ergen'in estetikle ilgili yaptığı gönderme de dikkat çekti.

Sen Cart Curt Kendini Kestiriyorsun, Yalan Mı?

Cimrilik iddiasını sert bir dille yalanlayan Gülben Ergen, Seda Sayan'ın sık sık estetik operasyon geçirmesine ve bunu gizlememesine gönderme yaparak adeta yaylım ateşine başladı. Kendisinin bıçak altına yatmaktansa doğal ve geleneksel yöntemleri tercih ettiğini söyleyen Ergen, Sayan'ın estetik merakını şu sözlerle eleştirdi:

"Sen ne zaman geleneksel tıp meraklısı oldun. Bayılıyorsun, oranı buranı kestirmeye. Ben ameliyat meraklısı olmadığım için geleneksel tıp, akapunktur, maskeler onlara bayılıyorum. Sen cart curt kendini kestiyorsun yalan mı?" dedi.

Seda Sayan'dan Jet Yanıt

Geçirdiği estetik operasyonları, Fransız askılarını ve her müdahaleyi açık yüreklilikle takipçileriyle paylaşmasıyla bilinen Seda Sayan, Gülben Ergen'in bu doğallık çıkışına sessiz kalmadı. Ergen'in de geçmişten bugüne birçok estetik müdahale yaptırdığını ima eden Sayan tartışmayı tiye alan ama bir o kadar da iddialı olan şu kısa yanıtı verdi:

"Yav he he sen kendini hiç kestirmedin."

Yılların dostu olan iki ünlü sanatçının cimrilik ve estetik üzerinden başlattığı bu sözlü düello, sosyal medyada da büyük tartışma yarattı. Kullanıcılar ikiye bölünürken gözler Gülben Ergen'in bu son "yav he he" çıkışına yeni bir hamle yapıp yapmayacağına çevrildi.

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