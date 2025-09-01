Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan’lı “Bugün Güzel”e 6 Yeni İsim

“Bugün Güzel” Sete Hazırlanıyor

Başrollerini Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı “Bugün Güzel” filmi için geri sayım başladı. Hikâyesi Koç’a ait olan, senaryosunu Aksel Bonfil’in kaleme aldığı filmde yönetmen koltuğunda Mali Ergin oturuyor. Yapımcılığını Taff Pictures ve Retropro’nun üstlendiği film, eylül ayının ikinci haftasında sete çıkacak. 5 Eylül’de yapılan okuma provasıyla ekip ilk kez bir araya geldi.

Duygusal ve Mizahi Bir Hikâye

“Bugün Güzel”, ölümle yüzleşen bir adamın yaşamın anlamını keşfedişini anlatıyor. Film, insan ilişkilerinin derinliğini ve hayatın değerini mizah ile harmanlayarak beyazperdeye taşımayı hedefliyor. Oğuzhan Koç, filmde yaşam koçu Ali Candemir karakterini canlandıracak.

Hastanede Güneş ile Karşılaşma

Hikâyede Ali’nin hayatı, beyin sapında tümör teşhisi konmasıyla altüst oluyor. Kemoterapi sürecinde bambaşka insanlarla tanışan Ali, hemşire Güneş (Ayça Ayşin Turan) ile yolları kesiştiğinde hayatın anlamını yeniden sorgulamaya başlıyor.

Güçlü Kadro Dikkat Çekiyor

Filme yeni katılan isimler arasında önemli oyuncular yer alıyor:

Neslihan Arslan , Ali’nin menajeri Ceren

Buçe Buse Kahraman , Ali’nin kariyer odaklı sevgilisi Ece

Gamze Topuz , Ali’nin sunucu arkadaşı Damla

İbrahim Selim , Ali’nin yakın dostu Volkan

Şerif Erol , Ali’nin kemoterapide tanıştığı arkadaşı Metin

Ege Aydan , hemşire Güneş’in babası Tuncay

Emre Aslan, Ece’yle yakınlaşan popüler dizi oyuncusu Batu

Yeni isimlerin katılımıyla kadrosu genişleyen “Bugün Güzel”, vizyon öncesinde şimdiden merak uyandırdı.

Seyirciyle Buluşmak İçin Gün Sayıyor

Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın buluştuğu proje, güçlü hikâyesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla yılın en iddialı filmleri arasında yer almaya hazırlanıyor.