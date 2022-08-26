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Gecce Magazin Haberleri

Oğuzhan Koç ile evlenmeye hazırlanan Demet Özdemir’den kına geccesi

28 Ağustos Pazar günü şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile dünyaevine girecek olan Demet Özdemir, kına geccesi yaptı. Duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu, gözyaşlarını tutamadı.

Oğuzhan Koç ile evlenmeye hazırlanan Demet Özdemir’den kına geccesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2022 09:58

Düğün hazırlıklarına devam eden Demet Özdemir (30), dün akşam yakın arkadaşları ile kına geccesi yaptı. Ünlü oyuncunun özel geccesine ünlü isimler katılırken, kına yakıldığı sırada duygusal anlar yaşandı.

 

Demet Özdemir'in kına yakıldığı sırada kırmızı duvağının altında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

DÜĞÜN ERTELENDİ

Öte yandan ünlü çiftin 26 Ağustos akşamı yapılacak düğünü son anda ertelendi. Sarıyer’deki bir otelde gerçekleşecek nikah, İstanbul’u etkisi altına alan yağmur nedeniyle 28 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Masrafları yaklaşık 4 milyon TL'yi bulacak törende çift mutluluğa 'evet' diyecek.

 

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