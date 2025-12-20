O Ses Türkiye Yılbaşı Sahnesinde "Veliaht" Rüzgarı: Serra Arıtürk Kadroda!

Ekranların sevilen dizisi **"Veliaht"**ta hayat verdiği Reyhan karakteriyle gönülleri fetheden Serra Arıtürk, yılbaşı gecesi yeteneğini bu kez müzik sahnesinde konuşturacak. Hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyerini başarıyla yürüten Arıtürk, her yıl reyting rekorları kıran "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programının yarışmacı kadrosuna dahil oldu.

Hem Oyuncu Hem Müzisyen

Müzik dünyasına dijital platformlardaki cover çalışmalarıyla adım atan ve güçlü sesiyle tanınan Serra Arıtürk, yılbaşı gecesi jüriyi döndürmek için mikrofon başına geçecek. Arıtürk'ün profesyonel müzik geçmişi, yarışmadaki rekabeti şimdiden kızıştıracağa benziyor.

Çekimler 23 Aralık'ta Başlıyor

Yeni bir değişiklik olmazsa, merakla beklenen yarışmanın çekimleri 23 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. Provaları son sürat devam eden programda, bu yıl yine yıldızlar geçidi yaşanacak.

İşte "O Ses Türkiye Yılbaşı"nın Dev Kadrosu:

Programda Serra Arıtürk'ün yanı sıra sahne alacak diğer ünlü isimler şunlar:

Usta İsimler: Cihan Ünal

Çiftler: Cansel Elçin – Zeynep Tuğçe Bayat

Ekranın Sevilen Yüzleri: Pelin Akil, Burak Yörük, Feyza Civelek ve Ava Yaman.