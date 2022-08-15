'O Kız'ın kadrosuna bakın kim katıldı?

20’li yaşlarını henüz bitirmekte olan yakışıklı, şeytan tüylü, popüler bir sosyal medya fenomenini canlandırmaya hazırlanan yetenekli oyuncu Orhonlu, dizide Ozan karakterine hayat verecek.

Yapımını Content House, yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda;

Erkan Petekkaya(Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

O Kız yeni sezonda Kanal D’de…