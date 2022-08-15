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Gecce Magazin Haberleri

'O Kız'ın kadrosuna bakın kim katıldı?

Kanal D’nin, yeni sezonda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan, hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek olan dizisi O Kız’ın kadrosuna Cengiz Orhonlu katıldı.

'O Kız'ın kadrosuna bakın kim katıldı?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-08-2022 16:23

20’li yaşlarını henüz bitirmekte olan yakışıklı, şeytan tüylü, popüler bir sosyal medya fenomenini canlandırmaya hazırlanan yetenekli oyuncu Orhonlu, dizide Ozan karakterine hayat verecek.

Yapımını Content House, yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda;

Erkan Petekkaya(Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu (Ozan),  Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

O Kız yeni sezonda Kanal D’de…

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