Nurgül Yeşilçay'dan yaz pozları

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Veda Mektubu'nda 'Alanur' karakterine can vermesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dizi, Most Production tarafından üretilirken yapımcılığını Gül Oğuz üstleniyor. Son olarak Nurgül Yeşilçay'ın güzelliği, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Yeşilçay'ın göz kamaştıran bir fotoğrafı, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve hayranlarının beğenisini kazandı. Ünlü oyuncunun zarif ve etkileyici görüntüsü, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa gelen olumlu yorumlar, Nurgül Yeşilçay'ın ne kadar sevildiğini bir kez daha gösterdi.