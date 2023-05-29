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Nurgül Yeşilçay'dan yaz pozları

Veda Mektubu dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay verdiği pozlarla beğeni topladı.

Nurgül Yeşilçay'dan yaz pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2023 13:42

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Veda Mektubu'nda 'Alanur' karakterine can vermesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dizi, Most Production tarafından üretilirken yapımcılığını Gül Oğuz üstleniyor. Son olarak Nurgül Yeşilçay'ın güzelliği, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Yeşilçay'ın göz kamaştıran bir fotoğrafı, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve hayranlarının beğenisini kazandı. Ünlü oyuncunun zarif ve etkileyici görüntüsü, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa gelen olumlu yorumlar, Nurgül Yeşilçay'ın ne kadar sevildiğini bir kez daha gösterdi.

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