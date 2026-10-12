Asmalı Konak'ın Fatma'sı Meğer Sigortacıymış! Bir Gün İş Görüşmesine Gitti, Hayatı Değişti

Bir dönemin unutulmaz dizisi Asmalı Konak'ta Fatma karakterine hayat veren Nihal Menzil'in oyunculuğa nasıl başladığını duyanlar şaşırabilir. Bugün pek çok izleyicinin farklı yapımlardan tanıdığı oyuncunun kariyer planları arasında başlangıçta setler yoktu. Geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalışan Menzil, sigorta poliçesi tanıtmak amacıyla gittiği bir yerde yönetmenin dikkatini çekince kendisini bir anda oyunculuk dünyasının içinde buldu. Üstelik o gün yaşananlar, kendi anlatımına göre hayatının en büyük sürprizlerinden biriydi.

Sigorta Poliçesi Tanıtmaya Gitti, Yönetmenin Dikkatini Çekti

Nihal Menzil, Mayıs 2026'da Günaydın'ın YouTube programında oyunculuğa uzanan hikâyesini anlattı. O dönemde sigortacılık yapan Menzil, ofis müdürüyle birlikte poliçe tanıtımı için bir ajansa gitti. Görüşme sırasında oraya gelen bir yönetmen, Menzil'i fark ederek rol için değerlendirmek istediğini söyledi.

Menzil'in anlattığına göre kendisi orada bir oyuncu olarak bulunmuyordu. Sigortacı olduğunu belirtmesine rağmen yönetmenin ilgisi devam etti. Set ortamında yaşanan gerginlik üzerine kendisinden yardımcı olması da istendi. Böylece sıradan bir iş ziyareti, hiç beklemediği bir oyunculuk teklifine dönüştü. Menzil, bir gün önce kendisine oyuncu olacağının söylense buna inanmayacağını ifade etti.

Oyunculuk Yolculuğu Bir Tesadüfle Başladı

Menzil'in çalışma hayatı oyunculuktan çok önce başlamıştı. Geçimini sağlamak için tezgâhtarlık, sekreterlik, anketörlük ve kitap pazarlaması gibi farklı işlerde çalıştı. Radyo programcılığı, haber spikerliği ve vokalistlik de deneyim kazandığı alanlar arasındaydı.

İlk oyunculuk deneyimini Sıcağı Sıcağına programıyla yaşayan Menzil, ardından televizyon dizilerinde rol almaya başladı. 1990'ların sonlarında İkinci Bahar dizisinde izleyici karşısına çıktı. Bu yapım, kariyerinde önemli bir basamak oldu.

Asmalı Konak'la Hafızalara Kazındı

Nihal Menzil'in geniş kitlelerce tanınmasında Asmalı Konak'ın ayrı bir yeri var. 2002'de ekrana gelen dizide canlandırdığı Fatma karakteri, oyuncunun unutulmayan rollerinden biri hâline geldi. Kapadokya'da geçen hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dönemin en çok konuşulan yapımları arasına giren dizi, Menzil'in kariyerinde de belirleyici bir yer edindi.

Sonraki yıllarda Yaprak Dökümü, Çemberimde Gül Oya ve O Hayat Benim gibi projelerde rol alan oyuncu, 2021'de Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Hafize karakteriyle de dikkat çekti.

Nihal Menzil'in hikâyesi, bazen bir kariyerin beklenmedik bir karşılaşmayla başlayabileceğini gösteriyor. Sigorta poliçesi tanıtmak için gittiği yerde aldığı teklif, onun hayatını başka bir yöne çevirdi; yıllar sonraysa Fatma karakteriyle televizyon izleyicisinin hafızasında yer etti.