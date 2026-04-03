Nisan 2026 Kira Zam Oranı Netleşti: İşte Yeni Tavan

Son dakika gelişmesine göre, Nisan ayı kira artış oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Nisan 2026 kira zam oranı yüzde 32,82 olarak belirlendi.

Açıklanan oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için uygulanacak tavan artışı gösteriyor. Bu kapsamda, Nisan ayında sözleşmesi yenilenen kiracılar için zam üst sınırı netleşmiş oldu.

TÜFE Verileri Belirleyici Oldu

Nisan 2026 kira artış oranı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda hesaplandı. Mart ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise bu oran yüzde 30,87 seviyesine ulaştı.

Bu veriler ışığında hesaplanan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,82 olarak açıklandı. Böylece kira artışında esas alınan oran da netlik kazandı.

Kiracılar İçin Zam Sınırı Yüzde 32,82

Nisan ayı kira zammı kapsamında, ev ve iş yeri kiracıları için uygulanacak en yüksek artış oranı yüzde 32,82 olacak. Ev sahipleri, bu oranı aşamayacak.

Öte yandan, bir önceki ayda uygulanan kira artış oranı yüzde 33,39 olarak kayıtlara geçmişti. Nisan ayında ise oran sınırlı bir düşüş gösterdi.

Son Ayların Kira Artış Oranları

Son dönemde kira artış oranlarında kademeli bir gerileme dikkat çekti. İşte son 6 aylık süreçte açıklanan oranlar:

Eylül 2025: yüzde 39,62

Ekim 2025: yüzde 38,36

Kasım 2025: yüzde 37,15

Aralık 2025: yüzde 35,91

Ocak 2026: yüzde 34,88

Şubat 2026: yüzde 33,98

Mart 2026: yüzde 33,39

Bu tabloya göre, kira artış oranları son aylarda düşüş eğilimi gösterdi. Nisan 2026 verisiyle birlikte bu eğilim devam etti.