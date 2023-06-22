Nilperi Şahinkaya'nın düğün stili: Cumhuriyet altını olarak katıldım

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile bir düğüne katıldı ve bu özel etkinliğe altın renklerinde göz alıcı bir elbiseyle damga vurdu. Şahinkaya, kendisini altına benzettiği bu zarif ve parlak elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. Düğünden yayınladığı bir fotoğrafıyla birlikte, "Eda'nın düğününe Cumhuriyet altını olarak katıldım" notunu düştü.

Nilperi Şahinkaya'nın düğüne katıldığı gece, altın renklerinde tasarlanmış etkileyici bir elbise tercih etti. Tek omuzlu ve parlak detaylara sahip olan bu şık elbise, Şahinkaya'nın güzelliğini ve zarafetini ön plana çıkardı. Ünlü oyuncu, kendisini altına benzeterek espri yaptı.

Nilperi Şahinkaya, düğünden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle bu özel anı paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı not, hem esprili bir anlam taşıdı hem de kendisini altına benzeterek kendine özgü bir tarz sergilediğini vurguladı. Şahinkaya'nın paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi ve beğeni topladı.