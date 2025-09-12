Nilperi Şahinkaya’dan Korkutan İddia Sonrası İlk Açıklama

Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ın vefatının ardından yaptığı paylaşım ile sevenlerini korkuttu. İntihar ettiği iddia edilen oyuncudan ve menajerinden açıklama geldi.

Nilperi Şahinkaya’nın Paylaşımı Korkuttu

Ünlü oyuncu, annesinin ölümünden sonra sosyal medyada duygusal paylaşımlar yapıyordu. Ancak son olarak, “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” notunu paylaşarak takipçilerini endişelendirdi. Kısa süre içinde silinen bu paylaşım, “intihar girişimi” iddialarını gündeme taşıdı.

Menajerinden Açıklama Geldi

Şahinkaya’nın menajeri, çıkan haberleri yalanladı. “6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve çok zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle böyle bir paylaşım yaptı ama ortada hap almak ya da intihar etmek gibi bir durum yok” ifadelerini kullandı.

İlk Kez Görüntülendi

Korkutan paylaşım sonrası oyuncunun eski sevgilisi Emre Yusufi de Instagram’dan “Her şey yolunda” mesajını paylaşarak hayranları rahatlattı. Ardından ilk kez kameralara yansıyan Nilperi Şahinkaya, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

“İyiyim” Mesajı

Gazetecilerin sağlık durumunu sorması üzerine ünlü isim, “İyi akşamlar. Gerçekten kusura bakmayın. İyiyim, iyiyim sağ olun” dedi. Ancak yorgun ve bitkin hali dikkatlerden kaçmadı.