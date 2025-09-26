Nilperi Şahinkaya Annesinin Çantasından Çıkan Notla Duygulandırdı

Annesi Meltem Vural’ı kanser nedeniyle kaybeden başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, zor günler geçiriyor. Sosyal medyada yaptığı son paylaşım ise takipçilerini derinden etkiledi.

Annesinin Ölümüyle Sarsıldı

Geçtiğimiz günlerde annesinin vefat haberini alan Nilperi Şahinkaya, Instagram’da paylaştığı fotoğrafla duygularını dile getirmişti. Ünlü oyuncu, annesiyle olan karesine “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin.” notunu düşmüş, ancak kısa süre içinde bu paylaşımını silmişti.

İntihar İddiaları Gündeme Gelmişti

Acı kaybın ardından Şahinkaya’nın evinde ışıkların yanmadığı ve aracının kapının önünde park halinde olduğu görülmüştü. Bu durum üzerine ünlü oyuncunun hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti. Ancak Şahinkaya’nın eski sevgilisi Emre Yusufi, iddiaları yalanlayarak “Her şey yolunda” açıklamasını yapmıştı.

“Hayat Güzel” Notu Yürekleri Burktu

Sessizliğini bozan Nilperi Şahinkaya, günler sonra yeni bir paylaşım yaptı. Annesinin çantasını açtığını belirten oyuncu, içinde bulduğu notu takipçileriyle paylaştı. Şahinkaya, “Acaba annem şu an benimle mi?’ diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı: La vie est belle, yani ‘hayat güzel’” ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı mesaj, oyuncunun hayranlarını duygulandırırken sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, Şahinkaya’ya moral dolu yorumlar yaparak destek verdi.