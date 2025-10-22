Nesrin Cavadzade’den Aşk İtirafı: “Standartlarım Çok Yüksek, Six Pack Şart!”

Nesrin Cavadzade, sevgili kriterini açıkladı: "Standartlarım çok yüksek, en yüksek standart six pack olsun."

Yayın Tarihi : 22-10-2025 13:05

Nesrin Cavadzade, önceki akşam katıldığı bir davette aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Güzel oyuncu, “Standartlarım çok yüksek” diyerek sevgili kriterini esprili bir şekilde paylaştı.

Nesrin Cavadzade’nin Dikkat Çeken Açıklaması

'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu gibi başarılı yapımlarda rol alan Nesrin Cavadzade, hem güzelliğiyle hem de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak 'Sandık Kokusu' dizisindeki partneri Pamir Pekin ile kısa süreli bir ilişki yaşayan oyuncu, iki aylık birlikteliğin ardından nisan ayında yollarını ayırmıştı.

Geçtiğimiz akşam bir markanın düzenlediği davete katılan Cavadzade, gazetecilerin yönelttiği “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna samimi bir yanıt verdi.

“Standartlarım Çok Yüksek!”

Nesrin Cavadzade, soruya esprili bir şekilde şu sözlerle karşılık verdi:
“Şu an hayatımda kimse yok, olsa söylerim. Standartlarım çok yüksek, en yüksek standart six pack (karın kası) olsun.”

Güzel oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri Cavadzade’nin mizahi yanına övgüler yağdırırken, bazı kullanıcılar “Nesrin Cavadzade’nin formuna yakışır bir kriter!” yorumlarında bulundu.

