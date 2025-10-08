Neslihan Atagül’den Rekor Anlaşma!

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, bir süredir annelik nedeniyle ekranlara ara vermişti. Güzel oyuncu, şimdi bambaşka bir alanda gündeme geldi. Ünlü bir moda markasıyla yaptığı rekor anlaşma, magazin ve moda dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Neslihan Atagül Moda Dünyasında

Ekranların sevilen ismi Neslihan Atagül Doğulu, kariyerine yeni bir yön verdi. Kulislerden gelen bilgilere göre oyuncu, prestijli bir moda markasının yeni yüzü oldu. Zarif duruşu, doğal güzelliği ve özgün tarzıyla tanınan Atagül’ün bu marka için tercih edilmesi, moda çevrelerinde “doğru seçim” olarak değerlendirildi.

Sezonun Rekor Anlaşması

Kulislerde konuşulanlara göre Atagül, sezonun en yüksek rakamlı anlaşmalarından birine imza attı. Oyuncunun bu iş birliği sayesinde sadece Türkiye’de değil, global moda dünyasında da daha görünür hale geleceği belirtiliyor.