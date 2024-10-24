Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni paylaşım: “Hamilelikte 20. hafta”

20 haftalık hamile olan Neslihan Atagül, Instagram sayfasında yeni pozlarını yayınladı.

Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni paylaşım: “Hamilelikte 20. hafta”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2024 12:39

Sekiz yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, kısa bir süre önce bebek beklediklerini açıklayarak hayranlarını sevindirmişti. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı.

Oğlunu kucağına almak için sabırsızlanan Atagül, paylaştığı fotoğraflara "20 hafta içinde" notunu düştü. Ünlü oyuncunun doğal ve samimi kareleri, kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları da çift için mutluluk dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. Atagül'ün hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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