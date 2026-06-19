Natalie Portman 45. Yaşında 3. Kez Anne Olmaya Hazırlanıyor!

3. çocuğuna hamile olan dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman 45. yaş gününde büyüyen karnını ilk kez paylaştı.

Natalie Portman 45. Yaşında 3. Kez Anne Olmaya Hazırlanıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 17:07

Hollywood'un en zarif ve başarılı oyuncularından, Oscar ödüllü Natalie Portman geçtiğimiz nisan ayında müjdesini verdiği hamilelik sürecinde ilk kez belirginleşen karnıyla objektif karşısına geçti. Hem yeni yaşını kutlayan hem de hayatının bu en özel dönemini gözler önüne seren dünyaca ünlü aktris paylaştığı fotoğraflarla hayranlarına büyük bir sürpriz yaşattı.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Natalie Portman 45'inci yaş gününü kutlamak için yeni kareler yayınladı. Nisan ayında hamile olduğunu duyuran Amerikalı oyuncu, Fransız müzik yapımcısı sevgilisi Tanguy Destable'den ilk kendisinin ise üçüncü çocuğunu bekliyor.

Eyfel Kulesi Önünde Şampiyonluk Esintisi

Doğum günü vesilesiyle İtalya ve Fransa'yı kapsayan romantik bir Avrupa turuna çıkan Natalie Portman'ın paylaştığı fotoğraflarda büyüyen karnı tüm zarafetiyle ön plandaydı. Paris sokaklarında neşeli halleriyle dikkat çeken güzel oyuncunun tarzındaki sportif bir detay ise sporseverlerin gözünden kaçmadı.

Portman'ın İtalya ve Fransa'da çekilen yeni fotoğraflarında belirginleşen karnı ön plandaydı. Oyuncu Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde arkadaşıyla birlikte poz verirken NBA'in bu yılki şampiyonu New York Knicks renklerindeki kıyafeti üzerinde taşıdı.

Yeni Yaşta Yeni Heyecan

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Natalie Portman 45. yaş gününü hayatına girecek olan yeni aile üyesinin heyecanıyla karşıladı. Fransız yapımcı sevgilisi Tanguy Destable'yle olan mutlu birlikteliğini bebekle taçlandırmaya hazırlanan Portman'ın New York Knicks sevgisini Paris sokaklarına taşıdığı hamilelik stili sosyal medyada kısa sürede trend listelerine girdi. Dünya çapındaki hayranları ünlü oyuncunun fotoğraflarının altına hem tebrik hem de doğum günü mesajları yağdırdı.

Benzer Haberler
Alişan’dan Milyonluk Klip Sürprizi: Alişan’dan Milyonluk Klip Sürprizi: "Buse’nin Haberi Var!"
Hande Erçel’in Son Paylaşımı Dakikalar İçinde Etkileşim Rekoru Kırdı! Hande Erçel’in Son Paylaşımı Dakikalar İçinde Etkileşim Rekoru Kırdı!
Alişan’dan Milyonluk Klip Sürprizi: Alişan’dan Milyonluk Klip Sürprizi: "Buse’nin Haberi Var!"
Aşk-ı Memnu'nun Katya’sı Ufuk Kaplan’ın Yeni İmajı Şoke Etti Aşk-ı Memnu'nun Katya’sı Ufuk Kaplan’ın Yeni İmajı Şoke Etti
Test Sonucu Pozitif Çıkan Berdan Mardini: “İşlerimi Baltalamak İstediler!” Test Sonucu Pozitif Çıkan Berdan Mardini: “İşlerimi Baltalamak İstediler!”
Daha 17'de Yangın Sonrası Sır Perdeleri Aralanıyor: “Ben Kimim Anne?” Daha 17'de Yangın Sonrası Sır Perdeleri Aralanıyor: “Ben Kimim Anne?”
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda:
  • 18-06-2026 09:19

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda: "Söylenecek Çok Söz Var"

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
  • 15-06-2026 12:24

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!
  • 18-06-2026 11:40

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!
  • 19-06-2026 16:06

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!

Erkan Kolçak Köstendil Ve Cansu Tosun'dan Sürpriz Kare!
  • 19-06-2026 10:37

Erkan Kolçak Köstendil Ve Cansu Tosun'dan Sürpriz Kare!