Natalie Portman 45. Yaşında 3. Kez Anne Olmaya Hazırlanıyor!

Hollywood'un en zarif ve başarılı oyuncularından, Oscar ödüllü Natalie Portman geçtiğimiz nisan ayında müjdesini verdiği hamilelik sürecinde ilk kez belirginleşen karnıyla objektif karşısına geçti. Hem yeni yaşını kutlayan hem de hayatının bu en özel dönemini gözler önüne seren dünyaca ünlü aktris paylaştığı fotoğraflarla hayranlarına büyük bir sürpriz yaşattı.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Natalie Portman 45'inci yaş gününü kutlamak için yeni kareler yayınladı. Nisan ayında hamile olduğunu duyuran Amerikalı oyuncu, Fransız müzik yapımcısı sevgilisi Tanguy Destable'den ilk kendisinin ise üçüncü çocuğunu bekliyor.

Eyfel Kulesi Önünde Şampiyonluk Esintisi

Doğum günü vesilesiyle İtalya ve Fransa'yı kapsayan romantik bir Avrupa turuna çıkan Natalie Portman'ın paylaştığı fotoğraflarda büyüyen karnı tüm zarafetiyle ön plandaydı. Paris sokaklarında neşeli halleriyle dikkat çeken güzel oyuncunun tarzındaki sportif bir detay ise sporseverlerin gözünden kaçmadı.

Portman'ın İtalya ve Fransa'da çekilen yeni fotoğraflarında belirginleşen karnı ön plandaydı. Oyuncu Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde arkadaşıyla birlikte poz verirken NBA'in bu yılki şampiyonu New York Knicks renklerindeki kıyafeti üzerinde taşıdı.

Yeni Yaşta Yeni Heyecan

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Natalie Portman 45. yaş gününü hayatına girecek olan yeni aile üyesinin heyecanıyla karşıladı. Fransız yapımcı sevgilisi Tanguy Destable'yle olan mutlu birlikteliğini bebekle taçlandırmaya hazırlanan Portman'ın New York Knicks sevgisini Paris sokaklarına taşıdığı hamilelik stili sosyal medyada kısa sürede trend listelerine girdi. Dünya çapındaki hayranları ünlü oyuncunun fotoğraflarının altına hem tebrik hem de doğum günü mesajları yağdırdı.