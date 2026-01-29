"Mutluyuz mu?" filmine görkemli gala...

Poll Films by Polat Yağcı ve 25 Film ortak yapımcılığında çekilen filmin galası, sinema, sanat, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimleri ağırladı. İlker Aksum, Başak Parlak, Damla Çolak’ın güçlü oyuncu kadrosunda yer aldığı 30 Ocak’ta vizyona girecek film, boşanmış bir çiftin, kızları için tatile çıkarak yeniden “mutlu aile” rolü yapmasını konu alıyor.

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme alıp yönetmenliğini Emrah Aguş ile birlikte üstlendiği; Buse Kara, Eren Pekgöz, Asya Özveren, Taylan Meydan, Efe Yeşilay, Berke Üsdiken ve Asaf Baydar’ın da rol aldığı filmin gala gecesine Burcu Kara, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Şafak Sezer, Alper Kul, Gamze Karta, Nazlı Yağcı, Öznur Serçeler, Kadir Ezildi gibi ünlü isimler katıldı.

Kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular, filmin hem eğlenceli hem de tanıdık hikâyesiyle izleyicide güçlü bir karşılık bulacağına inandıklarını dile getirdi.

Filmin başrol oyuncusu ve senaristi İbrahim Büyükak, gala gecesinde duygularını şu sözlerle paylaştı: “Biraz klişe olacak ancak çekerken güldüğümüz çok sahne oldu; zaten seyirci filmin finalinde de bunu görecek. Çok güzel bir film olduğuna, güzel bir enerji geçirdiğimize inanıyoruz. Güzel bir hikâye anlattığımızı düşünüyoruz. İnşallah seyircimiz de bizimle aynı fikirde olur.”

Yasemin Sakallıoğlu ise filmle ilgili heyecanını, “Bugün burada olduğumuz için çok mutluyum ve ben böyle zamanları hep şöyle hissediyorum: Hani küçük bir çocuksundur ve anaokulunda müsamere yapıp kalabalık karşısına çıkarsın; çok heyecanlısındır, çok korkarsın ama anneni ve babanı görünce rahatlarsın. Ben de böyle günlerde sizi görünce çok rahatlıyorum ve bu iyiliğinizi de unutmayacağım” sözleriyle ifade etti.

Filmde önemli roller üstlenen İlker Aksum, “Yeni baba olduğum, biraz ara vermek istediğim bir dönemdeydim ama teklif gelince hemen bu projeye dahil olmak istedim. İlk filmi izlediğimde çok eğlenmiştim ve bu işte olmak istemiştim; ikinci filmde kadro daha da genişledi ve ben dahil oldum. İbrahim’in kaleminin böyle güzel bir tarafı var: Hem duygusal hem mizahı yüksek. Keza

Yasemin ve böyle güzel bir ekiple olmak çok değerli” dedi. Başak Parlak ise “Bu benim ikinci turum oluyor, ilk filmde de yer aldım. İbrahim beni ikinci film için aradığında teklifini seve seve kabul ettim. Bu kez daha güçlü bir senaryo ile seyirciyle buluşacağız. İbrahim ve Yasemin ile birlikte çalışmak çok güzel” dedi.

Yapımcı Polat Yağcı gala gecesinde yaptığı açıklamada, “Ailecek kahkaha atmak gülmek isteyenler için çok güzel bir film yaptık. Çok sıcak bir aile komedisi. İlk filmden sonra daha da büyüyen ve güçlenen bir hikâye. Aranızda boşanmak isteyen varsa filmi izlemeden boşanmasın, muhtemelen sonra da boşanmazlar zaten. 30 Ocak’ta herkesi sinema salonlarına bekliyoruz” dedi.

Yapımcı Fırat Parlak ise “Çok mutluyuz birinci filmden sonra sağ olsunlar bize güvendiler, bu filmi de birlikte yaptık. Gerçekten iyi bir film oldu. Tüm ailenizle çoluk çocuk izleyebileceğiniz, sinemalarda kahkaha attığınız eski günleri hatırlatacak bir film. Gurur duyacağımız bir iş yaptık umarım seyircimiz de sever filmi. 30 Ocak’tan itibaren herkesi kahkahaya ortak olmaya bekliyoruz.”

BİR AİLE KOMEDİSİNDEN DAHA FAZLASI

“Mutluyuz mu?”, aile içi çatışmaları, ebeveynlik krizlerini ve bastırılmış duyguları mizahi bir dille ele alıyor. Ferhat ve Aslı’nın istemeden çıktıkları bu tatil yolculuğu, hem geçmişle yüzleşmelerine hem de sevginin ne olduğuna dair sorular sormalarına zemin hazırlıyor. “Mutluyuz mu?”, 30 Ocak’ta tüm sinemalarda seyirciyle buluşacak.