Mutlu bir görünüm için gülüş tasarımı

Diş estetiği alanında öncü olan Diş Hekimi Selahattin Kermen, hastalarına sağlıklı ve estetik gülüşler sunmaya devam ediyor. 

Mutlu bir görünüm için gülüş tasarımı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-02-2024 15:57

Son teknolojiyle donatılmış Optima Dent kliniğinde, hastalarına gülüşlerini yeniden keşfetme fırsatı veren Kermen, lamina kaplama yöntemi ile müşterilerine inci gibi dişlere sahip olma imkanı sunuyor.

Lamina kaplama, dişlerin estetik görünümünü iyileştirmek için kullanılan ince, porselen kaplamalardır. Dişlerin ön yüzeyine uygulanan bu kaplamalar, doğal diş görünümünü korurken, istenmeyen renk bozuklukları, çapraşıklıklar veya diğer estetik sorunları gidermeye yardımcı olur. 

Diş Hekimi Selahattin Kermen, uzman ekibiyle birlikte, her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturarak, müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı amaçlıyor.

Kliniğinde hijyen ve hasta konforunu ön planda tutan Kermen, hastalarına sıcak bir karşılama ve profesyonel bir hizmet sunuyor.

Benzer Haberler
Sevgililer Günü yaklaşıyor! Hediye arama derdine son! Sevgililer Günü yaklaşıyor! Hediye arama derdine son!
Emeklilere müjde: O belediyeden 1000 TL aylık ek ödeme olacak! Emeklilere müjde: O belediyeden 1000 TL aylık ek ödeme olacak!
ATV Dizisinde Ayrılık Depremi Yaşandı! Dizinin Yeni Sezonunda Reyting Kaybı Yetmedi, Şimdi de Oyuncular Tek Tek Gidiyor! ATV Dizisinde Ayrılık Depremi Yaşandı! Dizinin Yeni Sezonunda Reyting Kaybı Yetmedi, Şimdi de Oyuncular Tek Tek Gidiyor!
Halkbank 76000 TL'ye Kadar Borç Kapatma Kredisi Başlattı! Bankadan Hemen Bugün Alın ve Borçlara Elveda Deyin! Halkbank 76000 TL'ye Kadar Borç Kapatma Kredisi Başlattı! Bankadan Hemen Bugün Alın ve Borçlara Elveda Deyin!
Kamu Bankalarından Emeklilere Özel: Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan Gelir Belgesiz Kredi Kampanyası! Kamu Bankalarından Emeklilere Özel: Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan Gelir Belgesiz Kredi Kampanyası!
Akbank Emekli Kredisi Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Hızlı ve Uygun Faizli Nakit Kredi Fırsatı! Akbank Emekli Kredisi Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Hızlı ve Uygun Faizli Nakit Kredi Fırsatı!
ÇOK OKUNANLAR
Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu
  • 07-02-2024 10:18

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu

Şeyma Subaşı'ndan tuhaf paylaşım: Akıyorum
  • 10-02-2024 09:33

Şeyma Subaşı'ndan tuhaf paylaşım: Akıyorum

Beyazıt Öztürk açıkladı: 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?'
  • 10-02-2024 10:01

Beyazıt Öztürk açıkladı: 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?'

Serenay Sarıkaya ödül geccesine damga vurdu: 'Kameraman neredeyse bayılacaktı'
  • 10-02-2024 10:34

Serenay Sarıkaya ödül geccesine damga vurdu: 'Kameraman neredeyse bayılacaktı'

  • 05-02-2024 20:37

"Kızıl Goncalar" dizisine yeni bir isim katılıyor