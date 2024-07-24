Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Fransız Okulları Hakkında Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransız okullarıyla ilgili olarak bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair yöneltilen bir soruya Tekin, "Bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun, eğitimle ilgili yasal düzenlemelerimizin amir hükümleri doğrultusunda işlem yapıyoruz. Müzakere yapıp bahsi geçen okulları yasal sınırlar içerisinde eğitim öğretim vermeye davet ediyoruz." dedi.

Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Sözleşmeler

Bakan Tekin, bu okullarla ilgili yapılan işlemler konusunda "Bu okullar, normal koşullarda mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretime devam edecekler, girmezlerse zaten yok hükmündeler." şeklinde bir açıklamada bulundu. Tekin, Türkiye'nin yasal mevzuatına ve Anayasa'nın 90. maddesine vurgu yaparak, uluslararası sözleşmelerin önemine dikkat çekti. "Bir yasal mevzuatımız var, bir de Anayasamızın 90. maddesi, yani uluslararası sözleşmelerle ilgili maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu okulların hukuki statüye kavuşmaları için uluslararası sözleşme yapılması gerekiyor." diyen Tekin, yasal dayanağı olmayan 12 okulun durumu hakkında da bilgi verdi.

Görüşmeler Devam Ediyor

Bakan Tekin, konuyla ilgili ülkelerle yapılan görüşmelerin devam ettiğini belirterek, yeni yasama dönemine yetişme ihtimalinin olmadığını söyledi. "Uluslararası sözleşme yapalım. Özellikle Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim öğretim alanında demokratik ve özgür biçimde kendi kültürlerini, ana dillerini öğrenebilecekleri zeminde uluslararası anlaşma yapmak için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı Ülke Okullarındaki Öğrenciler

Yabancı ülke okullarındaki öğrenci sayısına ilişkin soruya ise Tekin, "Yasal olmadıkları için elimizde yasal bir veri yok." şeklinde yanıt verdi. Geçmiş hükümetlerin de 1993, 1998 ve 2000 yıllarında Fransa'yı bu konuda uyardığını, ancak Fransa'nın adım atmaktan kaçındığını belirtti. "Bizim yapmak istediğimiz şey, Fransa'nın da dahil olduğu diğer ülkelerle karşılıklı uluslararası sözleşme yapmak." değerlendirmesinde bulundu.