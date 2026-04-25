Murat Çorak’tan Yeni Single: “Anksiyete” Yayında!

Uzun yıllardır sahne arkasında prodüktör ve aranjör kimliğiyle pek çok projeye imza atan Murat Çorak, bu kez kendi hikayesini anlattığı yeni şarkısı “Anksiyete” ile dinleyiciyle buluşuyor.

KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 25-04-2026 13:13

Sözü ve müziği Murat Çorak’a ait olan “Anksiyete”, rock formunda kurgulanan yapısıyla dikkat çekiyor. Davul, bas gitar, elektrik gitar ve brass grubunun güçlü birlikteliğiyle şekillenen şarkı, sert ve hareketli yapısıyla dinleyiciyi ilk anda yakalıyor.

“Anksiyete”, zihinsel baskıyı, içsel sıkışmışlığı ve insanın kendi düşünceleriyle verdiği mücadeleyi doğrudan bir anlatımla ele alırken; güçlü müzikal yapısıyla bu duyguyu destekliyor.

Murat Çorak’ın yeni teklisi “Anksiyete”, Emek Yapım & Avrupa Müzik iş birliğiyle tüm dijital platformlarda yayında!

