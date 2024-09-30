Murat Boz’dan Ferdi Tayfur şarkısı: “Ben de Özledim”

Murat Boz, İstanbul Harbiye Açıkhava’daki unutulmaz konserinin ardından, Ankara’daki sahne performansında da sevenleriyle adeta bütünleşti. Boz, 3 günde gerçekleştirdiği iki dev konsere rağmen, sahnedeki tükenmeyen enerjisiyle saatlerce performans sergiledi. Sevilen sanatçı kendine özgü dansı ve dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra, roman havasından arabesk şarkılara uzanan repertuarıyla müzikseverlerden yine tam not aldı. Boz, repertuarına eklediği Ferdi Tayfur’un bir döneme damgasını vurmuş “Ben de Özledim” isimli şarkısıyla büyük alkış aldı. On Binlerce müzikseverin hep bir ağızdan bu klasikleşmiş şarkıya eşlik ettiği atmosfer gerçekten görülmeye değerdi. Boz, “Bu dönem benim için gerçekten konser dönemi. Bir müzisyen olarak kendimi en iyi hissettiğim yer sahne. Önümüzdeki haftalar boyunca ülkemizin birçok şehrinde konserlerimle sevenlerimle buluşacağım. Lütfen takipte kalın.” şeklinde konuştu.