Murat Başoğlu’ndan Yıllar Sonra Paylaşım! Sağlık Sorunları Mı Yaşıyor?

Bir dönem televizyon dünyasının en popüler sunucularından olan Murat Başoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Bodrum’da yeğeni Burcu Başoğlu ile görüntülendiği skandal sonrası kariyerine son veren Başoğlu’nun hastalıklarla mücadele ettiği iddia edildi. Sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı son haliyle dikkat çekti.

Uzun Süre Ortalarda Görünmedi

1968 doğumlu olan Başoğlu, 1990’lı yıllarda “Sabah Şekerleri” programıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Oyunculuk, mankenlik ve sunuculuk kariyerinde önemli projelerde yer alan Başoğlu, 2015 yılında “Çilek Kokusu” dizisiyle ekranlara gelmişti. Ancak 2017’de patlak veren skandal, onun televizyon kariyerini tamamen bitirdi.

Skandal Sonrası Zor Günler

Öz yeğeni ile görüntülerinin ortaya çıkması üzerine hakkında “hayasızca davranmak” suçlamasıyla dava açıldı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Başoğlu, aynı yıl eşi Hande Bermek ile boşandı. Skandal sonrası yaptığı açıklamada, “Karımı aldattım, pişmanım ama o kadın yeğenim değil. İntihar etmeyi düşündüm” sözleri gündem olmuştu.

Son Hali Sosyal Medyada Olay Oldu

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Başoğlu, sosyal medyada yeni pozlarını paylaşarak yeniden gündeme geldi. Beyazlayan saçları ve zayıf görüntüsü, takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü sunucunun sağlık sorunları yaşadığı iddia edilse de bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

Yurt Dışı Yasağı ve Sessiz Dönem

Skandalın ardından evini satıp yurt dışına gitmek isteyen Başoğlu’nun, dava süreci nedeniyle bu talebi reddedilmişti. Yıllar süren sessizliğini bozan ünlü isim, paylaştığı son görüntüleriyle bir kez daha gündeme geldi.