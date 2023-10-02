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Muhteşem Yüzyıl'ın Matrakçı Nasuh'u Dilek Taşı dizisine dahil oldu

“Dilek Taşı” dizisinin zengin kadrosuna, deneyimli aktör Fatih Al da katıldı. Al, dizide Bolatlı Gıda'nın sahibi karakterine hayat verecek. “Dilek Taşı” Dizisine Yeni Bir Yüz: Dündar Bolatlı karakteri geliyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Matrakçı Nasuh'u Dilek Taşı dizisine dahil oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 19:17

Ödüllü Aktör “Dilek Taşı” Dizisinde. 1980 Türkiye’sinin renkli yüzünü bizlere yansıtan “Dilek Taşı” dizisi, her hafta perşembe akşamlarını aydınlatıyor. Bu başarılı projede, Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün kurucu olduğu Pastel Film etiketi taşınıyor. Dizi, yeni bölümlerde sevilen aktör Fatih Al'ı “Dündar Bolatlı” karakteri olarak ağırlayacak.

Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini üstleneceği dizinin kadrosu, bu yeni karakterle daha da zenginleşiyor. Fatih Al, Bolatlı Gıda’nın sahibi ve Serkan'ın (Kürşat Demir) babası rolüyle ekrana gelecek.

Fatih Al Kimdir?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümü mezunu olan Fatih Al, tiyatro ile başlayıp sinema ve dizi oyunculuğuna kadar uzanan geniş bir kariyere sahip.

Kariyerinin Öne Çıkan Adımları

Fatih Al, 2003'te "Sihirli Annem"le ekranlarda yer alarak, ardından 2005'te "Rüzgarlı Bahçe" ile izleyici karşısına çıktı. 2007’de “Hazan Mevsimi - Bir Panayır Hikâyesi” filminde, 2011’de ise "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" filmi ve "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde rol aldı. "Muhteşem Yüzyıl"da Matrakçı Nasuh karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Fatih Al'ın Rol Aldığı Projeler

Diziler

  • 2005: Sihirli Annem
  • 2011: Muhteşem Yüzyıl
  • 2014: Not Defteri
  • 2021: Kırmızı Kamyon

İnternet Dizileri

  • 2019: Atiye (Netflix)
  • 2021: Aşk 101 (Netflix)
  • 2023: Bozkır (BluTV)
  • Yakında: The Turkish Detective (Paramount+)

Filmler

  • 2007: Hazan Mevsimi
  • 2011: Bizim Büyük Çaresizliğimiz
  • 2014: Daire
  • 2022: Kim Bu Aile?

Tiyatro

  • 2011: Giderayak
  • 2010: Korkuyu Beklerken
  • 2014: Dolu Düşün Boş Konuş
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