Muhteşem Yüzyıl'ın Matrakçı Nasuh'u Dilek Taşı dizisine dahil oldu

Ödüllü Aktör “Dilek Taşı” Dizisinde. 1980 Türkiye’sinin renkli yüzünü bizlere yansıtan “Dilek Taşı” dizisi, her hafta perşembe akşamlarını aydınlatıyor. Bu başarılı projede, Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün kurucu olduğu Pastel Film etiketi taşınıyor. Dizi, yeni bölümlerde sevilen aktör Fatih Al'ı “Dündar Bolatlı” karakteri olarak ağırlayacak.
Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini üstleneceği dizinin kadrosu, bu yeni karakterle daha da zenginleşiyor. Fatih Al, Bolatlı Gıda’nın sahibi ve Serkan'ın (Kürşat Demir) babası rolüyle ekrana gelecek.
Fatih Al Kimdir?
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümü mezunu olan Fatih Al, tiyatro ile başlayıp sinema ve dizi oyunculuğuna kadar uzanan geniş bir kariyere sahip.
Kariyerinin Öne Çıkan Adımları
Fatih Al, 2003'te "Sihirli Annem"le ekranlarda yer alarak, ardından 2005'te "Rüzgarlı Bahçe" ile izleyici karşısına çıktı. 2007’de “Hazan Mevsimi - Bir Panayır Hikâyesi” filminde, 2011’de ise "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" filmi ve "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde rol aldı. "Muhteşem Yüzyıl"da Matrakçı Nasuh karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.
Fatih Al'ın Rol Aldığı Projeler
Diziler
- 2005: Sihirli Annem
- 2011: Muhteşem Yüzyıl
- 2014: Not Defteri
- 2021: Kırmızı Kamyon
İnternet Dizileri
- 2019: Atiye (Netflix)
- 2021: Aşk 101 (Netflix)
- 2023: Bozkır (BluTV)
- Yakında: The Turkish Detective (Paramount+)
Filmler
- 2007: Hazan Mevsimi
- 2011: Bizim Büyük Çaresizliğimiz
- 2014: Daire
- 2022: Kim Bu Aile?
Tiyatro
- 2011: Giderayak
- 2010: Korkuyu Beklerken
- 2014: Dolu Düşün Boş Konuş