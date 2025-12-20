Müge Anlı’ya Canlı Yayında "Altın" Sürprizi: Rahmi Özkan’dan 40 Bin TL’lik Jest!

Müge Anlı 52. yaşını canlı yayında kutladı! Avukat Rahmi Özkan, geleneksel doğum günü hediyesi olarak Anlı'ya 40 bin TL değerinde Cumhuriyet altını taktı. İşte o anların detayları...

Müge Anlı’ya Canlı Yayında
Yayın Tarihi : 20-12-2025 12:07

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün çok özel bir kutlamaya sahne oldu. Hafta içi her gün milyonları ekrana kilitleyen başarılı sunucu Müge Anlı, 19 Aralık'ta 52. yaşına girdi. Doğum günü kutlamasında stüdyoda duygu dolu anlar yaşanırken, geleneksel hediye töreni yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Canlı Yayında Pastalı Kutlama

Programın yapım ekibi, yayın sırasında Müge Anlı için hazırladıkları sürpriz kutlamayı başlattı. Alkışlar eşliğinde gelen pastayı kesen Anlı, yeni yaş heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Allah'a şükürler olsun. Bir yılı daha geride bıraktık, hayat devam ediyor. Umarım sağlıklı ve mutlu bir şekilde daha uzun yıllar geçiririz."

Rahmi Özkan’dan 40 Bin TL Değerinde "Cumhuriyet" Hediyesi

Programın sevilen ismi avukat Rahmi Özkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı. Müge Anlı’ya doğum günü hediyesi olarak altın takan Özkan, altını takarken gururla "Cumhuriyet" demeyi ihmal etmedi.

Haber merkezlerinden alınan bilgilere göre, Cumhuriyet altınının güncel piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL. Rahmi Özkan’ın bu kıymetli jesti, stüdyoda alkışlarla karşılanırken Anlı’nın mutluluğu gözlerinden okundu.

