Mourinho'ya Nişantaşı’nda Sevgi Seli

Jose Mourinho, Nişantaşı’nda yürüyüş yaparken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fenerbahçe teknik direktörü fotoğraf taleplerini geri çevirmedi.

Mourinho'ya Nişantaşı’nda Sevgi Seli
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-04-2025 15:40

Nişantaşı'nda Jose Mourinho rüzgarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul’da yürüyüş yaparken hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. 62 yaşındaki dünyaca ünlü teknik adam, Nişantaşı sokaklarında yürürken vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaştı.

Mourinho’dan sempatik tavırlar

Geçtiğimiz Haziran ayında Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevine gelen Jose Mourinho, yalnızca Türk futboluna değil, Türkiye sokaklarına da renk katmaya devam ediyor. Nişantaşı’nda rahat bir kıyafetle yürüyüş yapan Mourinho, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.

Yüzlerce kişi tarafından tanınan ve etrafı bir anda sarılan Mourinho, herkese tek tek poz verdi. Teknik direktör, fotoğraf çekimlerinin ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

İstanbul’da yıldız etkisi

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik patronu Jose Mourinho, İstanbul sokaklarında her adım attığında büyük ilgi görüyor. Özellikle Nişantaşı gibi popüler bölgelerde vatandaşlar, Mourinho’yu gördükleri anda telefonlarına sarılıyor.

Türkiye’de kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Mourinho’nun bu samimi tavırları, sosyal medyada da takdir topladı.

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