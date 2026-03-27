Motorinde İndirim: 5 Lira 47 Kuruşluk Düşüş Tabelaya Yansıdı!

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve Orta Doğu'dan gelen diplomatik haberler, akaryakıt tabelalarına büyük bir indirim olarak yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelere dair olumlu açıklamaları ve olası bir müdahaleyi ertelemesiyle gerileyen petrol fiyatları, Türkiye'de motorin kullanıcılarının yüzünü güldürdü. 27 Mart 2026 itibarıyla motorin fiyatlarında 5 lirayı aşan dev bir düşüş gerçekleşti.

Motorine Dev İndirim: Litre Fiyatı Düştü

Uluslararası petrol fiyatlarındaki yaklaşık %1’lik gerilemenin ardından, motorin (mazot) fiyatlarına 5 lira 47 kuruş tutarında indirim yapıldı. Bu büyük indirim, Cuma gece yarısından itibaren pompaya yansıyarak tabelaları aşağı çekti. Benzin ve LPG fiyatlarında ise bu turda bir değişim gözlenmedi.

27 Mart 2026 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi

İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde oluştu:

Şehir Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL) İstanbul (Avrupa) 62.52 68.63 30.49 İstanbul (Anadolu) 62.38 68.49 29.89 Ankara 63.49 69.76 30.37 İzmir 63.76 70.03 30.29 Bursa 63.57 69.64 29.89 Antalya 64.73 71.09 30.54

Petrol Fiyatları Neden Düştü?

İndirimin arkasındaki temel neden, jeopolitik gerilimlerin bir nebze olsun yumuşaması oldu. ABD yönetiminin, İran'ın enerji tesislerine yönelik olası bir operasyonu 10 gün ertelemesi, enerji arzına dair endişeleri azaltarak brent petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bu küresel düşüş, Türkiye'deki akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından motorin fiyatlarına yansıtıldı.