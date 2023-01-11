Mor ve Ötesi’nin ‘Tamiri Mümkün’ konser filmi geliyor!

13 Ocak Cuma günü sinemada izleyiciyle buluşacak konser filmi ‘Tamiri Mümkün’ün biletleri daha şimdiden satışa çıktı. Yurt çapında yüzün üzerinde sinemada vizyona girmesi beklenen filmin yönetmen koltuğunda Recep Yılmaz oturuyor.

Mor ve Ötesi ayrıca filme de ismini veren ‘Tamiri Mümkün Kalbinin’ şarkısının konser kaydını tüm dijital platformlardan paylaştı. 2012 tarihli ‘Güneşi Beklerken’ albümünde yer alan şarkı, grubun 28 Mayıs İnönü konserinde de seslendirilmişti.

Yurtdışında da izleyiciyle buluşacak filmin vizyon takvimi önümüzdeki günlerde paylaşılacak.