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Gecce Magazin Haberleri

Mor ve Ötesi’nin ‘Tamiri Mümkün’ konser filmi geliyor!

Alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi’nin geçtiğimiz 28 Mayıs tarihinde  Beşiktaş İnönü Stadı’nda verdiği ve 35 bin kişiye tarihi bir gecce yaşattığı konserin filmi ‘Tamiri Mümkün’ bu hafta sinemalarda.

Mor ve Ötesi’nin ‘Tamiri Mümkün’ konser filmi geliyor!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 11-01-2023 14:49

13 Ocak Cuma günü sinemada izleyiciyle buluşacak konser filmi ‘Tamiri Mümkün’ün biletleri daha şimdiden satışa çıktı. Yurt çapında yüzün üzerinde sinemada vizyona girmesi beklenen filmin yönetmen koltuğunda Recep Yılmaz oturuyor.

Mor ve Ötesi ayrıca filme de ismini veren ‘Tamiri Mümkün Kalbinin’ şarkısının konser kaydını tüm dijital platformlardan paylaştı. 2012 tarihli ‘Güneşi Beklerken’ albümünde yer alan şarkı, grubun 28 Mayıs İnönü konserinde de seslendirilmişti.

Yurtdışında da izleyiciyle buluşacak filmin vizyon takvimi önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

 

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