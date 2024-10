Modern arabeske yeni bir soluk: 'Karaf'

Arabesk müzik yelpazesine “Karaf”ın renkleri ekleniyor! Arabeskin ustaları ve MFÖ çok sesliliğinin bir harmanı niteliğindeki “Ustaların Karışımı” kulaklarda farklı ve özgün bir tat bırakmaya talip. Her biri müziğe gönül vermiş ve onun ışığında birbirinden duayen sanatçılarla çalışarak üstadlaşmış üyeleriyle, yepyeni grup “Karaf” ilk meyvesini sevenleriyle buluşturmaya hazır!



Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden Fatih Ahıskalı’nın Yeni Türkü ile başlayan, başta Sezen Aksu olmak üzere çok önemli isimlerle ve kendi kurduğu gruplarla (Eşref Vakti, Rubato) başarı ve deneyim dolu müzik yolculuğunda son durağı “Karaf” grubu.



Cümbüş, ud, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, bas gitar ve solo vokalde Göktuğ Varyozdöken, kemanda Semih Çelikel’in kurduğu, davul ve perküsyonda Kaan Ahıskalı ve tuşlu çalgılarda Mehmet Can Kabacaoğlu’nun da eşlik ettiği grup “Ustaların Karışımı” ile müzik dünyasına ilk adımını atıyor. Arabesk tınılarıyla listeleri kasıp kavurmaya aday yeni teklinin söz müzik ve düzenlemesi Karaf’ın solistlerinden Fatih Ahıskalı’ya ait. Türkiye’nin kendine has müzik türlerinden arabeskin, derin ve güçlü köklerine yakışan bir perspektifle ortaya çıkan eserin merakla beklenen klibini ise yönetmen Kubilay Kasap çekti.



Arabeskin dört büyük ismi Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses’in en sevilen eserlerine saygı duruşu niteliği taşıyan “Ustaların Karışımı” sözleri ve tınılarıyla tanıdık bir dost gibi efkarınızın en içten eşlikçisi olmaya aday. “Karaf” 11 Ekim’den itibaren “Ustaların Karışımı” ile tüm dijital platformlarda!