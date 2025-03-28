Mısır'da Can Yaman Fırtınası! Oynadığı Reklam Sonrası Rekor Kırdı!

Ünlü oyuncu Can Yaman’ın ünü artık sınırları aşmış durumda. Bir süredir İtalya'da yaşayan yakışıklı oyuncu, Mısır’da bir reklam filminde yer alarak büyük bir ilgi topladı. Reklamın ardından markanın satışları rekor seviyeye çıktı.

Türkiye'de yer aldığı dizilerle adını duyurduktan sonra kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman, hâlâ magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Yaman, ‘İnadına Aşk’, ‘Bay Yanlış’, ‘Erkenci Kuş’, ‘Dolunay’ gibi dizilerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Instagram'da 11 milyon takipçisi bulunan Can Yaman, bir süre önce hesabını silmişti. Ancak sürpriz bir kararla Instagram'a geri döndü. Yaman’ın açtığı yeni hesap, dakikalar içerisinde 100 bin takipçiye ulaştı.

Son olarak Mısır’a giden Yaman, burada bir reklam filminde oynadı. Peynir reklamı büyük ilgi gördü. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına göre, Yaman'ın reklam filminde yer almasının ardından, markanın satış rekorları kırdığı iddia ediliyor.