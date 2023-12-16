Miray Daner'in ateşli sahneleri gündem oldu: "Bu sefer sırıtmamış"

Miray Daner, Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu isimli dizideki cesur sahneleri nedeniyle gündem oldu. Güzel oyuncu dizide başrolü Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'la paylaşıyor.

Miray Daner'in ateşli sahneleri gündem oldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2023 11:02

Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'i buluşturan Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonu Netflix'te yayına girdi. Dizinin yeni sezonunda yer alan cesur sahneler dikkat çekti. Daner'in Demircan Kaçel ile olan sahneleri magazin gündemine geldi.



Dizinin ilk sezonunu, Aslı'nın (Miray Daner) Lale’yi (Birce Akalay) devirerek zaferle sonuçlandırması sonrasında, ikinci sezonunda karakterler arasındaki çekişme ön plandaydı. Aslı, Yusuf'u manipüle ederek istediği sonuca ulaşmaya çalıştı ve onu evine davet etti. Mutfakta gerçekleşen bu sahne, sosyal medyada geniş yankı buldu.



Oyuncunun performansına dair, izleyicilerden "Harika performans sergiliyor" ve "Bu sefer sırıtmamış" gibi olumlu yorumlar yapıldı.



Demircan Kaçel de bu sahnelerden sonra araştırılmaya başlandı. Kaçel daha önce Tek Yürek, Mavera, Yalancılar ve Mumları, Üç Kız Kardeş, Arak gibi dizilerde rol almıştı.

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