Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’li 'Bize Bir Şey Olmaz' Filminin Yayın Tarihi Belli Oldu

MF Yapım imzasıyla hazırlanan ve merakla beklenen "Bize Bir Şey Olmaz" filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Miray Daner ve Mert Ramazan Demir gibi genç ve başarılı oyuncuları buluşturan bu yapım, izleyicileri şubat ayında Disney Plus ekranlarında bekliyor. Pınar Bulut'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt üstlendi.

Mert Ramazan Demir Yeni Projelerde

Filmde bir mekân işletmecisini canlandıran Mert Ramazan Demir, projeye başlamadan önce başka teklifleri de değerlendiriyordu. Sıcak baktığı "Avcı" dizisi iptal olunca, Demir gelen yeni tekliflere yöneldi. Sonunda OGM Pictures imzalı yeni bir dizi için el sıkıştı. Bu yeni dizinin senaryosunu Aybike Ertürk yazıyor. Aynı şekilde Miray Daner'in de yeni projeleri değerlendirdiği gelen haberler arasında.