Miray Daner ve Ata Caner Çerçioğlu'ndan İlk Aşk Pozu!

Son dönemin parlayan yıldızlarından, 25 yaşındaki başarılı oyuncu Miray Daner, sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile ilk kez Instagram'da poz verdi. Daner’in, "Meksika'da bir gece" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü. Güzel oyuncunun beyaz kombini şıklığıyla beğeni toplarken, paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

Oscar’a aday gösterilmesi için büyük bir kampanya yürütülen Hayat filmindeki etkileyici performansıyla adından söz ettiren Miray Daner, özel hayatında da mutluluğu bulmuş gibi görünüyor. Aylar önce bir davette, "Hayatımda her şey yolunda, işim de özel hayatım da çok iyi gidiyor," açıklamasını yapan Daner, evlilik sorularını ise yanıtlamaktan kaçınmıştı.

Çiftin bu samimi pozu, hayranlarından “Çok yakışıyorsunuz” ve “Aşkın en güzel hali” gibi yorumlar alırken, Daner'in doğal güzelliği ve çiftin uyumu magazin dünyasında gündem oldu. Meksika tatillerinde çekilen bu kare, ikilinin aşkını gözler önüne sererken, hayranları şimdiden yeni fotoğraflar için sabırsızlanıyor.