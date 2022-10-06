Miray Daner: Sağlam adımlarla ilerliyorum!

İşte Miray Daner'in dergiye verdiği röportajdan satır başları:
- "Kişisel alanlara gerekli özen gösterirsen ilişkiler daha sağlıklı ilerliyor."
-"İlişki yaşadığın kişiyi değiştirmeye ya da kendi istediğin kalıba sokmaya çalıştığında ise denge bozuluyor. ‘O’ olduğu için ilişkiye başladığın insandan yeni bir kişi yaratma girişimi aşkın doğasına aykırı."
-"Kendini her haliyle seven güzel hisseden insanların filtreye ihtiyacı yok. ÊÊ Kendime karşı dürüst davranırım, bazen fazlaca eleştiririm. Mesela eskiden çabuk öfkelenirdim, şimdi sakin bir yapıya sahibim."
-"Kin tutmam, aceleci değilim ve çok sabırlıyım. Zamanı verimli programlayamıyorum, bu yüzden kendimi gün içinde sürekli bir yerlere koştururken buluyorum."