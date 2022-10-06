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Gecce Magazin Haberleri

Miray Daner: Sağlam adımlarla ilerliyorum!

Miray Daner, L’officiel dergisine röportaj verdi. Genç oyuncu, “Hayatta işim de dahil olmak üzere yaptığım her şeyde acele etmeden; geçtiğim her yolun, tanıdığım her insanın, katıldığım her yolculuğun tadını çıkarmak, keyif alabilmeyi sürdürebilmek ve sağlam adımlarla ilerlemek istiyorum” dedi. İşte detaylar...

Miray Daner: Sağlam adımlarla ilerliyorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2022 12:23

İşte Miray Daner'in dergiye verdiği röportajdan satır başları:

- "Kişisel alanlara gerekli özen gösterirsen ilişkiler daha sağlıklı ilerliyor."

-"İlişki yaşadığın kişiyi değiştirmeye ya da kendi istediğin kalıba sokmaya çalıştığında ise denge bozuluyor. ‘O’ olduğu için ilişkiye başladığın insandan yeni bir kişi yaratma girişimi aşkın doğasına aykırı."


-"Kendini her haliyle seven güzel hisseden insanların filtreye ihtiyacı yok. ÊÊ Kendime karşı dürüst davranırım, bazen fazlaca eleştiririm. Mesela eskiden çabuk öfkelenirdim, şimdi sakin bir yapıya sahibim."

-"Kin tutmam, aceleci değilim ve çok sabırlıyım. Zamanı verimli programlayamıyorum, bu yüzden kendimi gün içinde sürekli bir yerlere koştururken buluyorum."

 

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