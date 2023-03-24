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Miray Daner-Oğulcan Engin çifti aşk tazeledi!

Yaklaşık 2 yıldır devam eden ilişkilerini bitirdikleri iddia edilen oyuncu Miray Daner ile Seda Sayan'ın işletmeci oğlu Oğulcan Engin, geçtiğimiz akşam Karaköy'de yer alan bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Miray Daner-Oğulcan Engin çifti aşk tazeledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-03-2023 11:29

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in mutluluklarına gölge düştüğü ve ikilinin aralarında sorunlar olduğu iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre; Daner'in eskiden görüştüğü bir iş adamıyla mesajlaşması üzerine çiftin ayrıldığı idda ediliyordu.

Tüm bu iddiaların gölgesinde ünlü çift, önceki akşam Karaköy'de yer alan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Oldukça mutlu görünen Miray Daner ile Oğulcan Engin, aralarında geçen sorunları kısa sürede çözerek aşklarına devam kararı aldı.

 

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