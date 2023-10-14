Miray Daner: İlişkide sınırlarım var!

Genç oyuncu Miray Daner, ilişkilerinde sınırlarının olduğunu ve bu sınırların aşıldığında aşkı değil kendini tercih ettiğini vurguladı. Daner, "Sınırlarım aşıldığı zaman, aşk yerine kendi önceliklerime dönme eğilimindeyim. Bu, eskiden bencillik olarak algılanabilirdi, ancak şimdi bu tutumun kendime duyduğum saygıdan kaynaklandığını anladım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yeni bir ilişkiye başlayan Daner, ilişkisinde saygı ve güvenin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, mesleki nedenlerle ilişkisinin kamusal bir şekilde yaşanmasının kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i çabuk unutan Miray Daner, Bodrum'da Ata Caner Çerçioğlu’yla objektiflere yakalanmıştı. Çiçeği burnunda sevgililer, bir ara aşka gelerek, öpüşmüştü.



AŞKIN TANIMINI BÖYLE YAPTI!

Daha önce verdiği bir röportajda, aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten oyuncu, "Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir” şeklinde konuşmuştu.