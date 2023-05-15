Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı mı?

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi Miray Daner'e övgüler yağdırmıştı. Daner'i kendi gençliğine benzeten Sayan, "Miray'ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif, çok güzel. Oğulcan'la çok yakıştırıyorum. Belli o da çok disiplinli, işine sadık. Bir de oğlak burcu. Bakın kız kayınvalidesi gibi oğlak" diye konuşmuştu.



Fakat ünlü çiftten kötü haber geldi. Seda Sayan'ın bu açıklamalarının ardından çok geçmeden ikilinin ayrıldıklarına dair haberler konuşulmaya başlandı. Ünlü çiftin iki yıllık ilişkisini 10-15 gün önce bitirdiği iddia edildi. İlişkilerini göz önünde yaşamayan ve zaman zaman romantik pozlarıyla konuşulan çiftin yakın çevresinde alınan bilgiye göre ilişkilerini dostça bitirerek arkadaş kalmayı tercih etti.