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Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı mı?

Miray Daner ve Oğulcan Engin çiftinin, gözlerden uzak yaşadıklarını ilişkilerini sonlandırdıkları iddia edildi. İşte detaylar...

Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2023 12:53

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi Miray Daner'e övgüler yağdırmıştı. Daner'i kendi gençliğine benzeten Sayan,  "Miray'ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif, çok güzel. Oğulcan'la çok yakıştırıyorum. Belli o da çok disiplinli, işine sadık. Bir de oğlak burcu. Bakın kız kayınvalidesi gibi oğlak" diye konuşmuştu.

Fakat ünlü çiftten kötü haber geldi. Seda Sayan'ın bu açıklamalarının ardından çok geçmeden ikilinin ayrıldıklarına dair haberler konuşulmaya başlandı. Ünlü çiftin iki yıllık ilişkisini 10-15 gün önce bitirdiği iddia edildi. İlişkilerini göz önünde yaşamayan ve zaman zaman romantik pozlarıyla konuşulan çiftin yakın çevresinde alınan bilgiye göre ilişkilerini dostça bitirerek arkadaş kalmayı tercih etti.

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