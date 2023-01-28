Miray Daner 24 yaşında liseyi bitirdi!

Güzel sanatlar lisesinde eğitim gören Miray Daner, ailesinin desteğiyle çocuk yaşlarda oyunculuk eğitimi aldı. 7 yaşındayken de oyunculuğa başladı. Setlerde büyüyen güzel yıldız, iş hayatına atılınca eğitimini ara vermek zorunda kaldı. Daner, nihayet liseyi bitirdi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-01-2023 13:45
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1999 doğumlu olan Miray Daner, henüz 7 yaşındayken oyunculuğa başladı. Küçük yaşlarda iş hayatına atılan oyuncu, setlerden fırsat bulup eğitimine devam edemedi.
Daner, setlerden okula devam edemeyince lisede devamsızlıktan kalmıştı. En azından lise mezunu olabilmek için yedi yıl önce akşam lisesine kayıt yaptırmış ancak onu da ihmal etmişti. Nihayet tüm derslerini verip 24 yaşında lise mezunu olabilen Miray Daner şimdi üniversiteye hazırlanıyor.