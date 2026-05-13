Mirasını Devlete Bağışlayan İbrahim Tatlıses'e Torunundan Şoke Eden Suçlama

İbrahim Tatlıses ile ailesi arasındaki gerilim uzun bir süredir devam ediyor. Bu kez usta sanatçının torunu Baran Tatlıses’in şoke edene açıklamasıyla yeniden gündeme taşındı. İbrahim Tatlıses'in torunu dedesi hakkında gündem olacak iddialarda bulundu. Torun Tatlıses, annesi ve kardeşiyle tehdit edildiğini öne sürdü.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile aile fertleri arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Hastaneden taburcu olduktan sonra vasiyetini açıklayan ve mirasını devlete bırakacağını söyleyen Tatlıses, "Çocuklarıma kuruş yok" demişti. Sanatçı çocuklarının ardından bu defa torunu Baran Tatlıses'le karşı karşıya geldi. Baran Tatlıses dedesi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

"Hakarete Uğradım"

Baran Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden dedesi İbrahim Tatlıses hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu. İbrahim Tatlıses tarafından kendisinin, annesinin ve kız kardeşinin tehdit edildiğini söyleyen Baran Tatlıses "Tehdit edildim, hakarete uğradım" ifadelerini kullandı.

İşte şoke eden o açıklama:

"Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat aracılığıyla annem ve kız kardeşimle tehdit edildim, üstüne hakarete uğradım"

Olay Yargıya Taşındı



Baran Tatlıses, yaşananları yargıya taşıyacağını açıkladı.. Elindeki delilleri avukatı aracılığıyla savcılığa vereceğini belirten torun Tatlıses "Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

İbrahim Tatlıses’in Dudak Uçuklatan Mal Varlığı

İbrahim Tatlıses'in ailesiyle arasının açılmasından sonra devlete bağışladığı malvarlığı da gündeme geldi. Ünlü türkücünün, Seyrantepe'de 32 daire 4 dükkan, Fikirtepe'de 4 daire, İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire, Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar, İzmir'de 5 lüks daire, Bodrum'da 12 villanın yanında bir de büyük bir arsasının olduğu iddiası magazin sayfalarında genişçe yer buldu.



