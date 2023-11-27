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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Asgari ücret kritik tarih belli oldu

Milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücretle ilgili önemli bir tarih belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılın başında uygulanacak asgari ücreti belirlemek amacıyla 1 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Asgari ücret kritik tarih belli oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-11-2023 16:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yılmaz, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili önemli bir tarihi duyurdu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevzuata uygun olarak 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını açıklayan Yılmaz, "Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirilmesi bütçeye 500 milyar liralık bir maliyet oluşturdu.

Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizma kapsamında yürütülüyor. Kamu perspektifiyle sınırlı kalmadan işçi ve işveren tarafının da katılımıyla sosyal diyalog mekanizması işletilmelidir. İşverenler, işletmelerin devamlılığı ve kayıtdışılığın önlenmesi gibi konularda masada olacaklar. Tarafların görüşlerini bekleyelim" dedi.

Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değindi. "Emekli maaşlarında reel olarak önemli artışlar yaşandı. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşlarında bazı tartışmalara neden oldu. Yıl sonunda memur zammının belli olmasıyla memur emeklilerine de yansıyacak. İşçi emeklileri genellikle daha düşük maaş alır. Bu durumu dengelemek için 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ancak bu çabayı harcarken enflasyonla mücadeleyi de göz ardı etmemek önemlidir" şeklinde konuştu.

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