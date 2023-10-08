Milyoner sorusu: Hangisi boynuzlugillerden değildir?

Yarışma dünyasının vazgeçilmez programlarından "Kim Milyoner Olmak İster?", 8 Ekim 2023 Pazar günü ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara geldi. Bu bölümde yarışmacılara yöneltilen sorulardan biri izleyiciler tarafından özellikle merak edildi ve sosyal medyada da en çok araştırılan konulardan biri haline geldi.

Yarışmadan Akıllarda Kalan Soru ve Cevabı

Soru: Hangisi boynuzlugillerden değildir?

A) Keçi

B) Sığır

C) Antilop

D) Gergedan

Doğru Cevap: Gergedan

Boynuzlugiller ailesi 140 türü bünyesinde barındırır. Bu familya içerisinde sığır, koyun, keçi, manda, bizon, antilop ve ceylan gibi, insanların av ve ev hayvanı olarak yararlandığı birçok tür bulunmaktadır.

Gergedan ise boynuzlugiller ailesine dahil olmayan, kendi başına Gergedangiller familyasında yer alan, ağır ve hantal bir yapısı olan, burun kemiği üzerinde bir veya iki boynuza sahip, kalın derili otçul memeli bir hayvandır. Gergedanlar, atgiller ve tapirgillerle birlikte tek toynaklılar takımına dahildirler.