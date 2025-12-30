Milano’da Aşk Başkadır: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan Romantik Tatil!

Magazin dünyasının birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, yeni yıla girmeden hemen önce romantik bir kaçamak yaparak rotayı İtalya’nın moda başkenti Milano’ya çevirdi.

"Milano Soğukmuş"

İlişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ancak zaman zaman takipçilerine sürpriz yapan ikili, bu kez kural bozdu. Milano sokaklarında kış şıklığıyla boy gösteren Hafsanur Sancaktutan, paylaştığı karelerin altına "Milano soğukmuş" notunu düşerek takipçilerini gülümsetti.

Aşkın En Samimi Hali

Bir dönem çapkınlık haberleriyle gündemden düşmeyen ancak Hafsanur Sancaktutan ile aradığı mutluluğu bulan Kubilay Aka'nın sevgilisiyle verdiği samimi ve romantik pozlar, kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Çiftin uyumu ve mutluluğu, hayranlarından tam not aldı.

Doludizgin Devam Eden İlişki

Aşklarını ilk günden beri büyük bir heyecanla sürdüren çift, yoğun set temposunun yorgunluğunu İtalya'nın tarihi atmosferinde atıyor. Sancaktutan ve Aka'nın Milano tatilinden gelen kareler, "2025'in en favori çifti" yorumlarını bir kez daha tazeledi.