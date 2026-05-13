Oktay Kaynarca Hastaneye Kaldırıldı!



"Kurtlar Vadisi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinde rol aldıktan sonra şimdilerde "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının sunucu koltuğunda oturan Oktay Kaynarca yaşadığı ani bir sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu. Oyuncunun sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı



Gazeteci Akif Yaman’ın haberine göre; sevilen oyuncu Oktay Kaynarca kendini iyi hissetmeyince hastaneye başvurdu. Hastaneye kendi imkanlarıyla giden oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi. Oktay Kaynarca'nın tedavisine hemen başlandı.



Oktay Kaynarca'dan Sevindirici Haber

Bir süre müşahede altında tutulan durumun ciddi olmadığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yarışma Programına Ara Verilecek mi?

Oktay Kaynarca'nın yaşadığı bu talihsiz olayın ardından sunucusu olduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının çekimlerine ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Disipliniyle tanınan Kaynarca'nın çekimlere katılması bekleniyor.

Sosyal Medyada Geçmiş Olsun Mesajlar

Oktay Kaynarca'nın hastalık haberinin ardından sevenleri ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları gönderdi. Sosyal medyada oyuncu için "Geçmiş olsun Reis", "Acil şifalar diliyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı. Oktay Kaynarca'nın durumunun ciddi olmaması ve tedavinin olumlu yönde seyretmesi sevenlerini mutlu etti.