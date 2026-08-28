Pınar Aylin ve Kızı Maya Tokatlıoğlu Çeşme'de! Set Öncesi Anne-Kız Tatili

Pınar Aylin ve kızı Maya Tokatlıoğlu Çeşme'de görüntülendi. Yeni projelerine hazırlanan genç oyuncu Maya, set öncesi annesiyle enerji depoladı.

Pınar Aylin ve Kızı Maya Tokatlıoğlu Çeşme'de! Set Öncesi Anne-Kız Tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 09:49

Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana unutulmaz isimleri arasında yer alan samimi tavırları ve klasikleşmiş şarkılarıyla gönüllerde taht kuran usta sanatçı Pınar Aylin, yaz sezonunun son günlerinde sıcak havanın ve Ege'nin tadını çıkarmaya devam ediyor. Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden biri olan İzmir Çeşme'yi tercih eden ünlü şarkıcı kızı Maya Tokatlıoğlu ile birlikte plajda objektiflere takıldı. Anne-kızın beach club'taki son derece neşeli, keyifli ve samimi halleri magazin basınının ve tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Müzik Değil Oyunculuk Yolunu Seçti

Annesi Pınar Aylin'in Türk pop müziğindeki büyük başarısına, yıllar süren popülerliğine ve güçlü sahne geçmişine rağmen kendi kariyer yolunu bambaşka bir alanda çizmeyi tercih eden Maya Tokatlıoğlu hedefini oyunculuk olarak belirledi. Sanatla iç içe büyüyen ancak çocukluk yıllarından itibaren tiyatro ve sinemaya özel bir ilgi duyan genç yetenek, eğitimini de bu doğrultuda şekillendirerek oyunculuk sektörüne iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Annesinin izinden gitmek yerine kamera önünü tercih eden Tokatlıoğlu, duruşu ve disiplinli çalışma tarzıyla da sektörde şimdiden dikkat çekmeyi başarıyor.

Yeni Sezon Öncesi Son Tatil Kaçamağı

Yeni yayın döneminde yer alacağı sürpriz sinema ve dizi projeleri öncesinde yoğun bir çalışma temposuna girmeye hazırlanan Maya Tokatlıoğlu, zorlu set günleri öncesinde moral toplamak için annesiyle birlikte tatilin son anlarını değerlendirdi. Gün boyunca Çeşme'nin serin sularında yüzen, güneşlenen ve annesi Pınar Aylin ile bol bol sohbet eden genç oyuncu adeta enerji depoladı.

Plajda uyumlu görüntüleriyle dikkat çeken anne-kız çevredekilerin ilgi odağı olurken neşeli tavırlarıyla da takdir topladı. Yaklaşan çekim takvimi öncesinde Ege sahillerinde yorgunluk atan Maya Tokatlıoğlu tatil sürecini tamamlamasının ardından yeni projelerinin çekimleri için İstanbul'a dönerek kamera karşısına geçecek.

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