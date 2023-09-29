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Meta'dan Instagram Kullanıcılarına Yapay Zeka Dopingi

Meta, Instagram için gelişmiş yapay zeka destekli görsel düzenleme araçlarını tanıttı. Kullanıcılar artık fotoğraflarını çok daha etkileyici ve kişisel bir şekilde düzenleyebilecek.

Meta'dan Instagram Kullanıcılarına Yapay Zeka Dopingi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-09-2023 12:56

Instagram Yenilikleriyle Geliyor: Gelişmiş Görüntü Düzenleme Özellikleri Kapıda! Meta'nın teknolojik adımları dur durak bilmiyor. Şirket, Instagram platformu için yenilikçi yapay zeka özelliklerini tanıttı. Artık kullanıcılar, daha ileri düzeyde görsel düzenlemeler yapabilecek.

Instagram'ın Yeni Yapay Zeka Özellikleri

Meta, ürün portföyüne entegre ettiği yapay zeka teknolojileriyle Instagram'da görüntü düzenlemenin sınırlarını zorlayacak. Şirket, fotoğraf düzenlemeye ve çıkartma tasarımına yeni bir soluk getirecek özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yeniden Biçimlendirme Aracı: Kullanıcılar, fotoğraflarını tamamen farklı görsel stillere dönüştürebilecekleri bu araçla, "suluboya" ya da "yırtık kenar kolaj" gibi çok daha çeşitli görsel efektlere kolaylıkla erişebilecekler.

Arka Plan Özelliği: Bu yeni araç, kullanıcılara fotoğraflarını farklı arka planlarla birleştirebilme imkanı sunacak. "Beni muhteşem bir aurora borealis'in içine koy" gibi isteklerle, fotoğraflar anında dönüştürülebilecek.

Meta henüz bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağını belirtmemiş olsa da, bu yeniliklerin çok yakında Instagram kullanıcılarıyla buluşacağını belirtiyor.

Hızlı ve Etkili Çıkartma Hazırlama İmkanı

Bu yenilikler sadece Instagram ile sınırlı kalmayacak; WhatsApp, Messenger ve Facebook Stories gibi popüler platformlarda da kullanılabilecek. Kullanıcılar metin komutları sayesinde kişisel çıkartmalarını çok daha hızlı ve etkili bir şekilde hazırlayabilecekler.

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